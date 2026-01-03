https://ria.ru/20260103/tramp-2066249394.html
США готовы к новой атаке на Венесуэлу, заявил Трамп
США готовы к новой атаке на Венесуэлу, заявил Трамп - РИА Новости, 03.01.2026
США готовы к новой атаке на Венесуэлу, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп сообщил, что вторая атака на Венесуэлу в случае ее проведения будет сильнее той, в результате которой захватили лидера Венесуэлы... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T19:50:00+03:00
2026-01-03T19:50:00+03:00
2026-01-03T21:27:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
дональд трамп
удары сша по венесуэле
флорида
николас мадуро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066247890_0:60:1233:754_1920x0_80_0_0_04aac42c37eeb191213a86feb9d11c96.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066193268.html
венесуэла
сша
флорида
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066247890_66:0:1155:816_1920x0_80_0_0_9924b2d3ade563b9cd46e544d5e23af2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, сша, дональд трамп, удары сша по венесуэле, флорида, николас мадуро
В мире, Венесуэла, США, Дональд Трамп, Удары США по Венесуэле, Флорида, Николас Мадуро
США готовы к новой атаке на Венесуэлу, заявил Трамп
Трамп заявил, что вторая атака на Венесуэлу в случае ее проведения будет сильнее