Атака Венесуэлы была одной из самых эффективных в истории, заявил Трамп
19:49 03.01.2026
Атака Венесуэлы была одной из самых эффективных в истории, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция в Венесуэле стала одной из самых эффективных и впечатляющих демонстраций американской военной мощи в...
в мире
сша
венесуэла
флорида
дональд трамп
удары сша по венесуэле
сша
венесуэла
флорида
в мире, сша, венесуэла, флорида, дональд трамп, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Флорида, Дональд Трамп, Удары США по Венесуэле
Атака Венесуэлы была одной из самых эффективных в истории, заявил Трамп

Трамп: операция в Венесуэле была одной из самых эффективных проявлений мощи США

Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле
Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция в Венесуэле стала одной из самых эффективных и впечатляющих демонстраций американской военной мощи в истории США.
"Это было одно из самых ошеломляющих, эффективных и впечатляющих проявлений американской военной мощи и компетентности в американской истории", - заявил Трамп на пресс-конференции из своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
 
В мире, США, Венесуэла, Флорида, Дональд Трамп, Удары США по Венесуэле
 
 
