Рейтинг@Mail.ru
Трамп обвинил Мадуро и его жену в "наркотерроризме" - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:44 03.01.2026 (обновлено: 19:51 03.01.2026)
https://ria.ru/20260103/tramp-2066247524.html
Трамп обвинил Мадуро и его жену в "наркотерроризме"
Трамп обвинил Мадуро и его жену в "наркотерроризме" - РИА Новости, 03.01.2026
Трамп обвинил Мадуро и его жену в "наркотерроризме"
Президент США Дональд Трамп сообщил, что захваченного лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу обвиняют в "наркотерроризме" против Штатов. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T19:44:00+03:00
2026-01-03T19:51:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
дональд трамп
николас мадуро
нью-йорк (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066233950_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_f14322bf97981b0a379ea34cdc42b04d.jpg
https://ria.ru/20260103/tramp-2066228841.html
сша
венесуэла
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066233950_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_53f4db63ab3b1053f8eaccc9c8cc93ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, дональд трамп, николас мадуро, нью-йорк (город)
В мире, США, Венесуэла, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Нью-Йорк (город)
Трамп обвинил Мадуро и его жену в "наркотерроризме"

Трамп обвинил Мадуро и его жену в "наркотерроризме" против граждан США

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что захваченного лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу обвиняют в "наркотерроризме" против Штатов.
"Мадуро и Флорес обвиняются судом южного округа Нью-Йорка за кампанию по смертоносному наркотерризму против США", - заявил Трамп журналистам во Флориде.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Трамп рассказал, куда отвезут Мадуро с супругой
Вчера, 17:30
 
В миреСШАВенесуэлаДональд ТрампНиколас МадуроНью-Йорк (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала