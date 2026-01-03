https://ria.ru/20260103/tramp-2066247524.html
Трамп обвинил Мадуро и его жену в "наркотерроризме"
Трамп обвинил Мадуро и его жену в "наркотерроризме"
Президент США Дональд Трамп сообщил, что захваченного лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу обвиняют в "наркотерроризме" против Штатов. РИА Новости, 03.01.2026
Трамп обвинил Мадуро и его жену в "наркотерроризме"
Трамп обвинил Мадуро и его жену в "наркотерроризме" против граждан США