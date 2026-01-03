https://ria.ru/20260103/tramp-2066247385.html
Трамп сравнил операцию в Венесуэле со Второй мировой войной
Трамп сравнил операцию в Венесуэле со Второй мировой войной - РИА Новости, 03.01.2026
Трамп сравнил операцию в Венесуэле со Второй мировой войной
Президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция США в Каракасе не имеет аналогов со времен Второй мировой войны.
в мире
венесуэла
сша
каракас
удары сша по венесуэле
венесуэла
сша
каракас
Трамп: операция США в Каракасе не имеет аналогов со времен Второй мировой войны
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция США в Каракасе не имеет аналогов со времен Второй мировой войны.
"Прошлой ночью была проведена впечатляющая операция, операция такого масштаба, какого не видели со времён Второй мировой войны", - сказал Трамп во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго.
В субботу Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ.