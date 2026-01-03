Рейтинг@Mail.ru
17:30 03.01.2026 (обновлено: 17:38 03.01.2026)
Трамп рассказал, куда отвезут Мадуро с супругой
Трамп рассказал, куда отвезут Мадуро с супругой
Трамп рассказал, куда отвезут Мадуро с супругой

Трамп заявил, что Мадуро и его жену отвезут в Нью-Йорк

© AP Photo / Ariana CubillosПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена будут доставлены в Нью-Йорк, а сейчас находятся на корабле, куда их привезли американские военные.
"Они на корабле. Они направятся в Нью-Йорк... Их забрали на вертолете, и они совершили приятный полет на вертолете", - сообщил он в эфире телеканала Fox News.
