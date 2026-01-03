Трамп прокомментировал смену власти в Венесуэле после захвата Мадуро

ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в субботу в оправдание захвата венесуэльского президента Николаса Мадуро, что Вашингтон не может позволить кому-то другому прийти к власти в боливарианской республике.

"Мы не можем рисковать и позволить кому-то другому прийти и просто продолжить с того места, где он остановился. Поэтому мы принимаем это решение прямо сейчас", - сказал он телеканалу Fox News.