Трамп не исключил новых ударов по Венесуэле
17:24 03.01.2026
Трамп не исключил новых ударов по Венесуэле
Президент США Дональд Трамп не исключил второй волны ударов США по Венесуэле и добавил, что Вашингтон готов к этому.
2026
Трамп не исключил новых ударов по Венесуэле

Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго во Флориде
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил второй волны ударов США по Венесуэле и добавил, что Вашингтон готов к этому.
"Вы знаете, мы готовы ко второй волне. У нас все готово, и это было так мощно, что нет необходимости этого делать, но мы готовы", - сказал Трамп в эфире телеканала Fox News
Мадуро и его жену могут судить в Нью-Йорке 5 января, сообщают СМИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
