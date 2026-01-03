Рейтинг@Mail.ru
12:42 03.01.2026
Трамп раскрыл подробности операции по захвату Мадуро
Трамп раскрыл подробности операции по захвату Мадуро

Трамп заявил, что захват Мадуро проводился совместно с правоохранителями США

ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что операция, в ходе которой, по его утверждению, был захвачен президент Венесуэлы Николас Мадуро, проводилась в сотрудничестве с американскими правоохранительными органами.
"Эта операция была проведена в сотрудничестве с правоохранительными органами США", — заявил Трамп в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
СМИ: США наносят удары по объектам в Каракасе в рамках давления на Мадуро
В мире, США, Венесуэла, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Удары США по Венесуэле
 
 
