Трамп анонсировал пресс-конференцию в связи с атакой США на Венесуэлу
Трамп анонсировал пресс-конференцию в связи с атакой США на Венесуэлу - РИА Новости, 03.01.2026
Трамп анонсировал пресс-конференцию в связи с атакой США на Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп анонсировал пресс-конференцию в связи с атакой Штатов против Венесуэлы.
Трамп анонсировал пресс-конференцию по Венесуэле в 19.00 мск