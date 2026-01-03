https://ria.ru/20260103/tramp-2066157611.html
СМИ: Трамп одобрил удары по Венесуэле за несколько дней до операции
СМИ: Трамп одобрил удары по Венесуэле за несколько дней до операции
Президент США Дональд Трамп дал военным "зелёный свет" на проведение наземных ударов по территории Венесуэлы за несколько дней до начала операции, сообщает в... РИА Новости, 03.01.2026
в мире
сша
венесуэла
россия
дональд трамп
СМИ: Трамп одобрил удары по Венесуэле за несколько дней до операции
