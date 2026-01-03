https://ria.ru/20260103/tramp-2066153867.html
Трамп приказал нанести удары по Венесуэле, утверждают СМИ
Трамп приказал нанести удары по Венесуэле, утверждают СМИ - РИА Новости, 03.01.2026
Трамп приказал нанести удары по Венесуэле, утверждают СМИ
Президент США Дональд Трамп приказал нанести удары по ряду объектов, в том числе военных, в Венесуэле, сообщает журналистка телеканала CBS Дженнифер Джейкобс со РИА Новости, 03.01.2026
CBS: Трамп отдал приказ нанести удары по ряду объектов в Венесуэле