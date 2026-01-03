Рейтинг@Mail.ru
Трамп приказал нанести удары по Венесуэле, утверждают СМИ - РИА Новости, 03.01.2026
10:45 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/tramp-2066153867.html
Трамп приказал нанести удары по Венесуэле, утверждают СМИ
Трамп приказал нанести удары по Венесуэле, утверждают СМИ
Президент США Дональд Трамп приказал нанести удары по ряду объектов, в том числе военных, в Венесуэле, сообщает журналистка телеканала CBS Дженнифер Джейкобс со РИА Новости, 03.01.2026
Трамп приказал нанести удары по Венесуэле, утверждают СМИ

CBS: Трамп отдал приказ нанести удары по ряду объектов в Венесуэле

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп приказал нанести удары по ряду объектов, в том числе военных, в Венесуэле, сообщает журналистка телеканала CBS Дженнифер Джейкобс со ссылкой на американских официальных лиц.
"Президент Трамп приказал нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, в том числе и военным", - говорится в сообщении Джейкобс в соцсети X со ссылкой на американских чиновников.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. Местные жители сообщили, что слышали взрывы в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.
Взрыв в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
В Белом доме отказались комментировать взрывы в Каракасе, пишет NYT
10:40
 
