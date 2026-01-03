Рейтинг@Mail.ru
Трамп аннулировал сделку по полупроводникам из-за угрозы нацбезопасности - РИА Новости, 03.01.2026
03:35 03.01.2026 (обновлено: 12:49 03.01.2026)
https://ria.ru/20260103/tramp-2066130030.html
Трамп аннулировал сделку по полупроводникам из-за угрозы нацбезопасности
Трамп аннулировал сделку по полупроводникам из-за угрозы нацбезопасности - РИА Новости, 03.01.2026
Трамп аннулировал сделку по полупроводникам из-за угрозы нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп поручил аннулировать сделку в сфере полупроводников между компаниями Emcore и HieFo, сославшись на риски для нацбезопасности. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T03:35:00+03:00
2026-01-03T12:49:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062307076_418:0:2290:1053_1920x0_80_0_0_a97dd28497abaeedb650a7142502a7b9.jpg
https://ria.ru/20260102/ssha-2066097815.html
https://ria.ru/20251209/tramp-2060697454.html
сша
китай
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
в мире, сша, дональд трамп, китай
В мире, США, Дональд Трамп, Китай
Трамп аннулировал сделку по полупроводникам из-за угрозы нацбезопасности

Трамп остановил сделку по полупроводникам, сославшись на угрозу нацбезопасности

© AP Photo / Jose Luis Magana
Дональд Трамп
© AP Photo / Jose Luis Magana
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил аннулировать сделку в сфере полупроводников между компаниями Emcore и HieFo, сославшись на риски для нацбезопасности.
"Сделка запрещается, и владение компанией HieFo любыми долями, интересами или правами в отношении активов Emcore независимо от того, осуществляется ли оно прямо или косвенно, через саму HieFo либо через ее партнеров, дочерние компании, аффилированные лица или акционеров-иностранцев, также запрещается", — говорится в указе главы Белого дома.
В 2024 году компании объявили о приобретении HieFo бизнеса полупроводников Emcore, а также производственных мощностей по изготовлению пластин из фосфида индия. Сумма сделки составила 2,9 миллиона долларов.

В документе утверждается, что HieFo может угрожать нацбезопасности Штатов, поскольку среди учредителей компании есть гражданин Китая.
"Для исполнения настоящего указа не позднее чем через 180 календарных дней с даты его издания, если только этот срок не будет продлен комитетом по иностранным инвестициям в США, HieFo обязана обеспечить, чтобы ее аффилированные лица осуществили отчуждение всех долей, интересов и прав в активах Emcore, где бы они ни находились", — следует из указа.
В августе прошлого года Трамп объявил о планах ввести стопроцентные пошлины на импорт микросхем и полупроводников. Исключение затронет компании, которые возьмут на себя обязательство по строительству в Штатах.
Кроме того, в октябре 2024-го глава Белого дома ввел запрет для лиц, находящихся на американской территории, участвовать в сделках в сфере квантовых технологий, полупроводников и ИИ, если это связано с нацбезопасностью страны или если речь идет о сделках с представителями некоторых стран, включая КНР.
