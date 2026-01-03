Трамп аннулировал сделку по полупроводникам из-за угрозы нацбезопасности

ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил аннулировать сделку в сфере полупроводников между компаниями Emcore и HieFo, сославшись на риски для нацбезопасности.

"Сделка запрещается, и владение компанией HieFo любыми долями, интересами или правами в отношении активов Emcore независимо от того, осуществляется ли оно прямо или косвенно, через саму HieFo либо через ее партнеров, дочерние компании, аффилированные лица или акционеров-иностранцев, также запрещается", — говорится в указе главы Белого дома.

В 2024 году компании объявили о приобретении HieFo бизнеса полупроводников Emcore, а также производственных мощностей по изготовлению пластин из фосфида индия. Сумма сделки составила 2,9 миллиона долларов.

В документе утверждается, что HieFo может угрожать нацбезопасности Штатов, поскольку среди учредителей компании есть гражданин Китая.

"Для исполнения настоящего указа не позднее чем через 180 календарных дней с даты его издания, если только этот срок не будет продлен комитетом по иностранным инвестициям в США , HieFo обязана обеспечить, чтобы ее аффилированные лица осуществили отчуждение всех долей, интересов и прав в активах Emcore, где бы они ни находились", — следует из указа.

В августе прошлого года Трамп объявил о планах ввести стопроцентные пошлины на импорт микросхем и полупроводников. Исключение затронет компании, которые возьмут на себя обязательство по строительству в Штатах.