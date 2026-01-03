Рейтинг@Mail.ru
"Принять потерю": в США сделали заявление о территориях России
02:41 03.01.2026
"Принять потерю": в США сделали заявление о территориях России
"Принять потерю": в США сделали заявление о территориях России - РИА Новости, 03.01.2026
"Принять потерю": в США сделали заявление о территориях России
Украина не сможет помешать России освободить свои территории в ходе СВО, заявил в эфире YouTube-канала Daniel Davis профессор Чикагского университета Джон... РИА Новости, 03.01.2026
в мире
россия
украина
донецк
джон миршаймер
россия
украина
донецк
в мире, россия, украина, донецк, джон миршаймер
В мире, Россия, Украина, Донецк, Джон Миршаймер
"Принять потерю": в США сделали заявление о территориях России

Миршаймер: Украина не сможет помешать России освободить территории

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Украина не сможет помешать России освободить свои территории в ходе СВО, заявил в эфире YouTube-канала Daniel Davis профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
«
"Им (Украинцам. — Прим. Ред.) придется просто выйти", — сказал Миршаймер.
По словам эксперта, у киевского режима уже нет возможности повлиять на исход конфликта. При этом, пояснил профессор, они должны согласиться на все условия России и заключить соглашение, чтобы хоть частично минимизировать и без того огромный ущерб.
"Они должны заключить соглашение и принять потерю Донецка и всего Донбасса. Если этого не сделать, будет потеряна дополнительная территория в придачу к четырем областям и Крыму", — предупредил Миршаймер.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
В миреРоссияУкраинаДонецкДжон Миршаймер
 
 
Заголовок открываемого материала