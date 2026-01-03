МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Украина не сможет помешать России освободить свои территории в ходе СВО, заявил в эфире YouTube-канала Daniel Davis профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
"Им (Украинцам. — Прим. Ред.) придется просто выйти", — сказал Миршаймер.
По словам эксперта, у киевского режима уже нет возможности повлиять на исход конфликта. При этом, пояснил профессор, они должны согласиться на все условия России и заключить соглашение, чтобы хоть частично минимизировать и без того огромный ущерб.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.