В ИМЭМО РАН оценили вероятность передачи Taurus Украине

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Передача Германией Киеву новых наименований вооружений, в том числе дальнобойных ракет Taurus, а также перенос на Украину немецкого оборонного производства маловероятны, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.
При этом авторы доклада полагают, что Германия в условиях украинского конфликта продолжит оказывать военную и финансовую помощь Киеву. Так, объемы военной помощи могут возрасти до 11,5 миллиарда евро. "Возможна отправка (на Украину - ред.) ВСУ ЗРК Patriot, ЗРК IRIS-M, ББМ, дронов, артиллерийских снарядов", - отмечается в докладе.
В ноябре газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники сообщила, что власти ФРГ по-прежнему исключают поставки ракет Taurus Киеву.
В июле канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что обсуждал с Владимиром Зеленским возможность обучения украинских военнослужащих обращению с ракетами Taurus. По его словам, договоренности о подготовке солдат пока не достигнуты, но не исключил такого варианта. Он, в частности, указал, что Taurus "очень сложные систем", поэтому обучение заняло бы минимум шесть месяцев.
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями международных информагентств на ПМЭФ в июне объявлял, что применение ракет Taurus в украинском конфликте нанесет ущерб отношениям РФ и Германии, но влияния на ход боевых действий не окажет.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
