В ИМЭМО РАН оценили вероятность передачи Taurus Украине

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Передача Германией Киеву новых наименований вооружений, в том числе дальнобойных ракет Taurus, а также перенос на Украину немецкого оборонного производства маловероятны, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.