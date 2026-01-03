Рейтинг@Mail.ru
В ИМЭМО РАН оценили вероятность передачи Taurus Украине
02:00 03.01.2026 (обновлено: 02:09 03.01.2026)
В ИМЭМО РАН оценили вероятность передачи Taurus Украине
В ИМЭМО РАН оценили вероятность передачи Taurus Украине

ИМЭМО РАН: передача Киеву дальнобойных ракет Taurus маловероятна

CC BY-SA 3.0 / Boevaya mashina / Taurus KEPD-350Ракета Taurus
Ракета Taurus - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
CC BY-SA 3.0 / Boevaya mashina / Taurus KEPD-350
Ракета Taurus. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Передача Германией Киеву новых наименований вооружений, в том числе дальнобойных ракет Taurus, а также перенос на Украину немецкого оборонного производства маловероятны, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Передача (Германией Украине - ред.) новых наименований, в том числе дальнобойных ракет "Таурус", и перенос на Украину немецкого оборонного производства маловероятны", - прогнозируют эксперты.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
В Германии призвали Мерца к поставкам Украине ракет Taurus
28 декабря 2025, 19:38
При этом авторы доклада полагают, что Германия в условиях украинского конфликта продолжит оказывать военную и финансовую помощь Киеву. Так, объемы военной помощи могут возрасти до 11,5 миллиарда евро. "Возможна отправка (на Украину - ред.) ВСУ ЗРК Patriot, ЗРК IRIS-M, ББМ, дронов, артиллерийских снарядов", - отмечается в докладе.
В ноябре газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники сообщила, что власти ФРГ по-прежнему исключают поставки ракет Taurus Киеву.
В июле канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что обсуждал с Владимиром Зеленским возможность обучения украинских военнослужащих обращению с ракетами Taurus. По его словам, договоренности о подготовке солдат пока не достигнуты, но не исключил такого варианта. Он, в частности, указал, что Taurus "очень сложные систем", поэтому обучение заняло бы минимум шесть месяцев.
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями международных информагентств на ПМЭФ в июне объявлял, что применение ракет Taurus в украинском конфликте нанесет ущерб отношениям РФ и Германии, но влияния на ход боевых действий не окажет.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
СМИ: ФРГ исключает поставки ракет Taurus Киеву
4 ноября 2025, 15:00
 
УкраинаГерманияРоссияФридрих МерцВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТОДело Миндича
 
 
