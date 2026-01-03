В Таиланде скончался российский турист

БАНГКОК, 3 янв – РИА Новости. Сорокалетний российский турист скончался в таиландской провинции Пхангнга при подъеме по крутой лестнице в буддийском святилище Ват Тхам Та Пан, называемом также "Храмом ада и рая", сообщает новостной портал таиландского медиахолдинга "Пхучаткан" ("Manager") со ссылкой на местные чрезвычайные службы.
Трагедия произошла в пятницу 2 января на крутой лестнице, ведущей от храма к смотровой площадке на вершине горы, говорится в сообщении.
"Исполняющий обязанности главы Управления по предотвращению и преодолению последствий стихийных бедствий провинции Пханга Амонтхеп Прикхам сообщил нам, что в Управление поступил запрос о помощи спасателей с использованием высотного спасательного оборудования после того, как турист был обнаружен без сознания на лестнице на территории буддийского святилища и монастыря Ват Тхам Та Пан", - сообщает портал.
По словам исполняющего обязанности начальника Управления чрезвычайной службы провинции, на место происшествия прибыли сотрудники Управления, спасательная команда муниципалитета города Пханга и медики городской больницы.
"Они обнаружили, что турист, опознанный как Сергей Двужилов, 40-летний гражданин России, скончался", - цитирует портал слова Прикхама.
Спасатели с помощью высотного спасательного оборудования спустили тело с места происшествия и доставили его в больницу города Пханга для проведения судебно-медицинской экспертизы в соответствии с установленными законом процедурами, говорится в сообщении.
По предварительной информации, смерть россиянина могла быть вызвана остановкой сердца в результате теплового удара на фоне физических усилий при подъеме по длинной крутой лестнице, сообщает издание.
Портал размещает фотографии спасателей и лестницы, на которой произошла трагедия.
Ват Тхам Та Пан административно относится к городу Пханга, центру одноименной материковой провинции, соседней с туристическим островом Пхукет. Святилище расположено на горе и включает, помимо буддийской ступы и обычных храмовых сооружений, несколько пещер и площадок, на которых расположены скульптурные изображения ада и рая. Туристов, приезжающих на экскурсию с Пхукета, чаще всего ведут вверх по склону горы через пещеры к основным зданиям храма, а затем по крутой лестнице на вершину горы, где расположена смотровая площадка и открывается вид на город Пханга.
