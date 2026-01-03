https://ria.ru/20260103/svo-2066221633.html
В Херсонской области задержали пытавшихся проникнуть в части, заявил Сальдо
В Херсонской области задержали пытавшихся проникнуть в части, заявил Сальдо - РИА Новости, 03.01.2026
В Херсонской области задержали пытавшихся проникнуть в части, заявил Сальдо
Правоохранители задержали группу лиц, которые пытались проникнуть в воинские подразделения Херсонской области, ведется расследование, сообщил губернатор региона РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T17:00:00+03:00
2026-01-03T17:00:00+03:00
2026-01-03T17:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
черное море
россия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039583349_0:121:3210:1927_1920x0_80_0_0_a76c61d4f515d97c59b5b0604d6ec910.jpg
https://ria.ru/20260103/saldo-2066183415.html
херсонская область
черное море
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039583349_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_4d7780f25726c96eda533982431bd9e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , черное море, россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Черное море, Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
В Херсонской области задержали пытавшихся проникнуть в части, заявил Сальдо
Сальдо: задержана группа лиц при попытке проникнуть в воинские части