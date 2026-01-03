Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области задержали пытавшихся проникнуть в части, заявил Сальдо
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:00 03.01.2026
В Херсонской области задержали пытавшихся проникнуть в части, заявил Сальдо
В Херсонской области задержали пытавшихся проникнуть в части, заявил Сальдо - РИА Новости, 03.01.2026
В Херсонской области задержали пытавшихся проникнуть в части, заявил Сальдо
Правоохранители задержали группу лиц, которые пытались проникнуть в воинские подразделения Херсонской области, ведется расследование, сообщил губернатор региона РИА Новости, 03.01.2026
В Херсонской области задержали пытавшихся проникнуть в части, заявил Сальдо

Владимир Сальдо
 Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Владимир Сальдо. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости. Правоохранители задержали группу лиц, которые пытались проникнуть в воинские подразделения Херсонской области, ведется расследование, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Сейчас правоохранительные органы задержали группу лиц, которые представлялись журналистами и пытались попасть в воинские подразделения (на территории Херсонской области - ред.) для того, чтобы дезинформировать... и делать отчет для своих западных кураторов. Группа эта задержана, правоохранители занимаются", - сказал Сальдо в эфире "Россия 1".
В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 27 человек, в том числе двое несовершеннолетних, в медучреждения с травмами различной степени тяжести доставлен 31 пострадавший, в том числе пятеро детей. Заведено дело о теракте. Пятница и суббота объявлены днями траура в регионе.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
