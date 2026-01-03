https://ria.ru/20260103/svo-2066177693.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Восток"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Восток" - РИА Новости, 03.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Восток"
ВСУ за сутки потеряли до 215 военнослужащих в зоне работы группировки "Востока", сообщило Минобороны России. РИА Новости, 03.01.2026
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Восток"
