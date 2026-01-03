Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Восток" - РИА Новости, 03.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:37 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/svo-2066177693.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Восток"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Восток" - РИА Новости, 03.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Восток"
ВСУ за сутки потеряли до 215 военнослужащих в зоне работы группировки "Востока", сообщило Минобороны России. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T12:37:00+03:00
2026-01-03T12:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Восток"

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 215 боевиков в зоне действия войск "Восток"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 215 военнослужащих в зоне работы группировки "Востока", сообщило Минобороны России.
"ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 11 автомобилей, две боевые машины реактивных систем залпового огня, в том Vampire чешского производства и артиллерийское орудие. Уничтожен склад материальных средств", - говорится в сообщении ведомства.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, добавили в министерстве обороны РФ.
"Нанесено поражение живой силе и технике десантно-штурмовой бригады и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Зализничное, Петровка, Воздвижевка и Риздвянка Запорожской области", - подчеркнули в Минобороны РФ.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
