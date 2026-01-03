https://ria.ru/20260103/svo-2066177208.html
ВС России нанесли поражение украинским объектам ВПК
Вооруженные силы России нанесли поражение объектам энергетики и портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах военно-промышленного комплекса,... РИА Новости, 03.01.2026
специальная военная операция на украине
россия
украина
ВС России нанесли поражение украинским объектам ВПК
