Суд оставил в СИЗО бывшего вице-президента ассоциации "Оборонстрой"

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест бывшего вице-президента ассоциации "Оборонстрой" Ирины Ясаковой по делу об особо крупном мошенничестве, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что постановление Таганского суда Москвы от 21 ноября 2025 года было оставлено без изменений, а апелляционная жалоба защиты – без удовлетворения. Кроме того, позднее тот же Таганский суд продлил Ясаковой срок содержания под стражей, это решение также было обжаловано.
Ясаковой предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщал Telegram-канал Mash, ей вменяется мошенничество на 786 миллионов рублей, которое может быть связано с банкротством "Оборонстроя" в 2021 году.
Ясакова была депутатом Законодательного собрания Вологодской области, занимала должности вице-президента ассоциации "ОборонСтрой" и генерального директора СРО НП РОС "Обронэнерго". Автор книги "Женщина и её карьера".
