СМИ: суд арестовал 67 обвиняемых в терроризме после событий в Ялове

СТАМБУЛ, 3 янв - РИА Новости. Суд арестовал в ночь на субботу 67 обвиняемых в терроризме, задержанных после перестрелки с боевиками в турецкой провинции Ялова, сообщил телеканал AHaber.
Речь идет о 147 задержанных 30 декабря в Стамбуле. Среди них 41 подозреваемый в связях с боевиками, осуществившими теракт в Ялове, и в подготовке аналогичных терактов в провинции Стамбул на Новый год, а также контактирующие с террористическими группировками и лица, публиковавшие в соцсетях сообщения в поддержку террористов.
"Тридцать два из задержанных, которые контактировали с членами террористических группировок, депортированы из Турции. Шестьдесят семь задержанных решением суда арестованы, остальные отпущены на свободу под юридическим контролем", - говорится в сообщении.
В конце декабря турецкие силовики задержали почти 500 подозреваемых в причастности к группировке "Исламское государство"* (ИГ*, запрещенная в РФ террористическая организация).
Полицейские ликвидировали в понедельник шесть боевиков ИГ* в турецкой провинции Ялова. В результате столкновений погибли трое стражей порядка, еще восемь ранены. Антитеррористическая операция длилась почти восемь часов, задержаны пять подозреваемых.
* Запрещенная в России террористическая организация.
