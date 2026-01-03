СМИ: суд арестовал 67 обвиняемых в терроризме после событий в Ялове

Полицейские ликвидировали в понедельник шесть боевиков ИГ* в турецкой провинции Ялова. В результате столкновений погибли трое стражей порядка, еще восемь ранены. Антитеррористическая операция длилась почти восемь часов, задержаны пять подозреваемых.