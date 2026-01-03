Рейтинг@Mail.ru
СМИ: суд арестовал 67 обвиняемых в терроризме после событий в Ялове - РИА Новости, 03.01.2026
00:19 03.01.2026
СМИ: суд арестовал 67 обвиняемых в терроризме после событий в Ялове
СМИ: суд арестовал 67 обвиняемых в терроризме после событий в Ялове
Суд арестовал в ночь на субботу 67 обвиняемых в терроризме, задержанных после перестрелки с боевиками в турецкой провинции Ялова, сообщил телеканал AHaber. РИА Новости, 03.01.2026
СМИ: суд арестовал 67 обвиняемых в терроризме после событий в Ялове

AHaber: суд арестовал 67 обвиняемых в терроризме после событий в Ялове

СТАМБУЛ, 3 янв - РИА Новости. Суд арестовал в ночь на субботу 67 обвиняемых в терроризме, задержанных после перестрелки с боевиками в турецкой провинции Ялова, сообщил телеканал AHaber.
Речь идет о 147 задержанных 30 декабря в Стамбуле. Среди них 41 подозреваемый в связях с боевиками, осуществившими теракт в Ялове, и в подготовке аналогичных терактов в провинции Стамбул на Новый год, а также контактирующие с террористическими группировками и лица, публиковавшие в соцсетях сообщения в поддержку террористов.
Обстановка у дворца Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Власти Антальи и Муглы отменили новогодние мероприятия из-за атаки ИГ*
30 декабря 2025, 21:05
"Тридцать два из задержанных, которые контактировали с членами террористических группировок, депортированы из Турции. Шестьдесят семь задержанных решением суда арестованы, остальные отпущены на свободу под юридическим контролем", - говорится в сообщении.
В конце декабря турецкие силовики задержали почти 500 подозреваемых в причастности к группировке "Исламское государство"* (ИГ*, запрещенная в РФ террористическая организация).
Полицейские ликвидировали в понедельник шесть боевиков ИГ* в турецкой провинции Ялова. В результате столкновений погибли трое стражей порядка, еще восемь ранены. Антитеррористическая операция длилась почти восемь часов, задержаны пять подозреваемых.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Турецкие полицейские - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
В Турции задержали 357 подозреваемых в членстве в ИГ*
30 декабря 2025, 10:58
 
