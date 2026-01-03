В Вашингтоне проходит акция протеста против операции Трампа

ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Игорь Наймушин. Десятки человек собрались в субботу у Белого дома в Вашингтоне на акцию протеста против военной операции президента США Дональда Трампа, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Акция проходит непосредственно у забора здания Белого дома, участники держат в руках транспаранты и баннеры с лозунгами "Остановите войну против Венесуэлы", "Нефть для США, кровь для Венесуэлы", "К черту Трампа" и "Руки прочь от Венесуэлы".

Как заявил РИА Новости один из участников акции протеста по имени Марк, он прибыл к Белому дому, чтобы выразить свой протест против нарушения суверенитета Венесуэлы со стороны США.

"Я здесь, чтобы выразить протест против нарушения Соединенными Штатами суверенитета, попрания достоинства и нарушения границ Венесуэлы, а также против попыток навязать свою волю этой стране", - сообщил он агентству.

Протестующий добавил, что ООН со своей стороны должна осудить незаконные шаги Вашингтона и потребовать объяснить свои действия.

"Думаю, что он (Трамп - ред.) непредсказуем. Думаю, он действительно опасен", - подчеркнул Марк.

Другой протестующий по имени Энтони сообщил агентству, что считает мотивом действий Трампа стремление захватить контроль над венесуэльской нефтью.