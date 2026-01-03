Рейтинг@Mail.ru
В Вашингтоне проходит акция протеста против операции Трампа - РИА Новости, 03.01.2026
23:44 03.01.2026
В Вашингтоне проходит акция протеста против операции Трампа
В Вашингтоне проходит акция протеста против операции Трампа
Игорь Наймушин. Десятки человек собрались в субботу у Белого дома в Вашингтоне на акцию протеста против военной операции президента США Дональда Трампа,... РИА Новости, 03.01.2026
В Вашингтоне проходит акция протеста против операции Трампа

© AP Photo / Matias DelacroixДым над военной базой в Каракасе
Дым над военной базой в Каракасе
© AP Photo / Matias Delacroix
Дым над военной базой в Каракасе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Игорь Наймушин. Десятки человек собрались в субботу у Белого дома в Вашингтоне на акцию протеста против военной операции президента США Дональда Трампа, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Акция проходит непосредственно у забора здания Белого дома, участники держат в руках транспаранты и баннеры с лозунгами "Остановите войну против Венесуэлы", "Нефть для США, кровь для Венесуэлы", "К черту Трампа" и "Руки прочь от Венесуэлы".
Как заявил РИА Новости один из участников акции протеста по имени Марк, он прибыл к Белому дому, чтобы выразить свой протест против нарушения суверенитета Венесуэлы со стороны США.
"Я здесь, чтобы выразить протест против нарушения Соединенными Штатами суверенитета, попрания достоинства и нарушения границ Венесуэлы, а также против попыток навязать свою волю этой стране", - сообщил он агентству.
Протестующий добавил, что ООН со своей стороны должна осудить незаконные шаги Вашингтона и потребовать объяснить свои действия.
"Думаю, что он (Трамп - ред.) непредсказуем. Думаю, он действительно опасен", - подчеркнул Марк.
Другой протестующий по имени Энтони сообщил агентству, что считает мотивом действий Трампа стремление захватить контроль над венесуэльской нефтью.
"Я здесь сегодня, потому что считаю, что ни одна страна не должна вторгаться в другие страны, тем более ради нефти. Эта нефть станет причиной кровопролития, жертвами которого станут невинные люди в Венесуэле, которые пострадают от последствий", - сказал он РИА Новости.
