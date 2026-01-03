В США заявили о повышенной боевой готовности после атаки на Венесуэлу

ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Американские войска в Карибском регионе остаются в состоянии повышенной боевой готовности после атаки на Венесуэлу, заявил в субботу председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн.

"Наши силы остаются в регионе в состоянии высокой боеготовности, готовые демонстрировать мощь, защищая себя и наши интересы в регионе", - заявил Кейн на пресс-конференции.