Рейтинг@Mail.ru
В США заявили о повышенной боевой готовности после атаки на Венесуэлу - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:21 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/ssha-2066283185.html
В США заявили о повышенной боевой готовности после атаки на Венесуэлу
В США заявили о повышенной боевой готовности после атаки на Венесуэлу - РИА Новости, 03.01.2026
В США заявили о повышенной боевой готовности после атаки на Венесуэлу
Американские войска в Карибском регионе остаются в состоянии повышенной боевой готовности после атаки на Венесуэлу, заявил в субботу председатель Объединенного... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T23:21:00+03:00
2026-01-03T23:21:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
россия
дональд трамп
оон
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2013995567_227:0:3868:2048_1920x0_80_0_0_c06e220f753fa9542c34ff4f1154a31d.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066255584.html
https://ria.ru/20260103/tramp-2066268960.html
венесуэла
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2013995567_1137:0:3868:2048_1920x0_80_0_0_50194303ceb42f18156bda30d27a0ee8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, россия, дональд трамп, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Россия, Дональд Трамп, ООН, Удары США по Венесуэле
В США заявили о повышенной боевой готовности после атаки на Венесуэлу

Кейн: ВС США в Карибском регионе находятся в повышенной боевой готовности

© AP Photo / Steve HelberИстребитель на палубе американского авианосца
Истребитель на палубе американского авианосца - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Steve Helber
Истребитель на палубе американского авианосца . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Американские войска в Карибском регионе остаются в состоянии повышенной боевой готовности после атаки на Венесуэлу, заявил в субботу председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн.
"Наши силы остаются в регионе в состоянии высокой боеготовности, готовые демонстрировать мощь, защищая себя и наши интересы в регионе", - заявил Кейн на пресс-конференции.
Фото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Мадуро и его жена сдались американским военным, заявили в Пентагоне
Вчера, 20:16
В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ.
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Трамп поставил условие вице-президенту Венесуэлы
Вчера, 21:42
 
В миреВенесуэлаСШАРоссияДональд ТрампООНУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала