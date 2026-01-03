В Пентагоне рассказали о подготовке к захвату Мадуро

"Позвольте мне немного рассказать о подготовке: после месяцев работы наших коллег из разведки по установлению местонахождения Мадуро и пониманию того, как он передвигался, где жил, куда ездил, что ел, что носил и какие у него были домашние животные, в начале декабря наши силы были приведены в состояние готовности", - сказал Кейн во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго.