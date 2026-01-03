https://ria.ru/20260103/ssha-2066282693.html
В Пентагоне рассказали о подготовке к захвату Мадуро
В Пентагоне рассказали о подготовке к захвату Мадуро - РИА Новости, 03.01.2026
В Пентагоне рассказали о подготовке к захвату Мадуро
США при операции по захвату Мадуро изучали его переезды, пищу, одежду и другие детали жизни, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США
В Пентагоне рассказали о подготовке к захвату Мадуро
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. США при операции по захвату Мадуро изучали его переезды, пищу, одежду и другие детали жизни, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн.
"Позвольте мне немного рассказать о подготовке: после месяцев работы наших коллег из разведки по установлению местонахождения Мадуро и пониманию того, как он передвигался, где жил, куда ездил, что ел, что носил и какие у него были домашние животные, в начале декабря наши силы были приведены в состояние готовности", - сказал Кейн во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго.
В субботу президент США Дональд Трамп
заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле
, а Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе
и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН
.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва
заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ.