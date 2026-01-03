Рейтинг@Mail.ru
Мэр Нью-Йорка, где будут судить Мадуро, назвал атаку Венесуэлы актом войны - РИА Новости, 03.01.2026
22:51 03.01.2026 (обновлено: 23:45 03.01.2026)
Мэр Нью-Йорка, где будут судить Мадуро, назвал атаку Венесуэлы актом войны
Мэр Нью-Йорка, где будут судить Мадуро, назвал атаку Венесуэлы актом войны
Новый мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани осудил операцию США против Венесуэлы, назвав ее актом войны и нарушением федерального и международного законодательства. РИА Новости, 03.01.2026
Мэр Нью-Йорка, где будут судить Мадуро, назвал атаку Венесуэлы актом войны

Новый мэр Нью-Йорка Мамдани назвал атаку Венесуэлы актом войны

© AP Photo / Evan VucciЗохран Мамдани
Зохран Мамдани - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Зохран Мамдани. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Новый мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани осудил операцию США против Венесуэлы, назвав ее актом войны и нарушением федерального и международного законодательства.
В четверг Мамдани официально сменил Эрика Адамса после своей победы на выборах в ноябре, став первым мусульманином на посту в крупнейшем мегаполисе США. Своим первым указом он отменил все распоряжения своего предшественника, изданные после 26 сентября 2024 года, или со дня предъявления ему федеральных обвинений в коррупции.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
CBS: операцию по захвату Мадуро провели бойцы элитного спецназа США
Вчера, 12:57
"Сегодня утром я был проинформирован о захвате военными США президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги, а также о планируемом их заключении под стражу в федеральной тюрьме здесь, в Нью-Йорке. Одностороннее нападение на суверенное государство является актом войны и нарушением федерального и международного права", - написал Мамдани в соцсети X.
Он добавил, что это "откровенное стремление к смене режима" затрагивает всех жителей Нью-Йорка, включая десятки тысяч венесуэльцев.
В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Трамп позже опубликовал фото Мадуро в спортивном костюме, больших наушниках и маске на глазах, заявив, что тот находится на борту корабля ВМС США.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вэнс ответил на критику незаконности захвата Мадуро
Вчера, 17:34
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ. Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
"На другую страну". В США сделали громкое заявление после захвата Мадуро
Вчера, 21:17
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
