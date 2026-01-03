Мэр Нью-Йорка, где будут судить Мадуро, назвал атаку Венесуэлы актом войны

ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Новый мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани осудил операцию США против Венесуэлы, назвав ее актом войны и нарушением федерального и международного законодательства.
В четверг Мамдани официально сменил Эрика Адамса после своей победы на выборах в ноябре, став первым мусульманином на посту в крупнейшем мегаполисе США. Своим первым указом он отменил все распоряжения своего предшественника, изданные после 26 сентября 2024 года, или со дня предъявления ему федеральных обвинений в коррупции.
"Сегодня утром я был проинформирован о захвате военными США президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги, а также о планируемом их заключении под стражу в федеральной тюрьме здесь, в Нью-Йорке. Одностороннее нападение на суверенное государство является актом войны и нарушением федерального и международного права", - написал Мамдани в соцсети X.
Он добавил, что это "откровенное стремление к смене режима" затрагивает всех жителей Нью-Йорка, включая десятки тысяч венесуэльцев.
В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Трамп позже опубликовал фото Мадуро в спортивном костюме, больших наушниках и маске на глазах, заявив, что тот находится на борту корабля ВМС США.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ. Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.