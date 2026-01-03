США нанесли удары по гражданским зданиям в Венесуэле, заявил мэр Каракаса

КАРАКАС, 3 янв - РИА Новости. Соединённые Штаты нанесли удары по гражданским зданиям в Венесуэле в ночное время, когда жители спали после завершения праздничных мероприятий, заявил РИА Новости председатель правительства Каракаса Наум Фернандес.

"Наши люди здесь, в столице, спали. Люди отмечали декабрьские праздники, делились венесуэльской айякой, нашей музыкой, нашими традициями. И именно в этот момент начали сбрасывать бомбы на гражданские здания", - сказал Фернандес.