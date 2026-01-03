Рейтинг@Mail.ru
США нанесли удары по гражданским зданиям в Венесуэле, заявил мэр Каракаса
22:40 03.01.2026
США нанесли удары по гражданским зданиям в Венесуэле, заявил мэр Каракаса
в мире
венесуэла
каракас
сша
оон
удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, Каракас, США, ООН, Удары США по Венесуэле
США нанесли удары по гражданским зданиям в Венесуэле, заявил мэр Каракаса

КАРАКАС, 3 янв - РИА Новости. Соединённые Штаты нанесли удары по гражданским зданиям в Венесуэле в ночное время, когда жители спали после завершения праздничных мероприятий, заявил РИА Новости председатель правительства Каракаса Наум Фернандес.
"Наши люди здесь, в столице, спали. Люди отмечали декабрьские праздники, делились венесуэльской айякой, нашей музыкой, нашими традициями. И именно в этот момент начали сбрасывать бомбы на гражданские здания", - сказал Фернандес.
Глава столичного правительства заявил, что удары США были частью их "отвлекающей стратегии", и расценил их как грубое нарушение международного права.
"Нарушены наши конституционные основы, правовое государство, устав ООН и критерии безопасности ООН", - подчеркнул Фернандес.
По словам собеседника агентства, атаки затронули не только столицу, но и другие регионы страны, включая штаты Арагуа и Ла-Гуайра.
Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
ОнлайнВоенная операция США в Венесуэле. Онлайн-репортаж
