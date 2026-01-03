https://ria.ru/20260103/ssha-2066276410.html
США нанесли удары по гражданским зданиям в Венесуэле, заявил мэр Каракаса
США нанесли удары по гражданским зданиям в Венесуэле, заявил мэр Каракаса - РИА Новости, 03.01.2026
США нанесли удары по гражданским зданиям в Венесуэле, заявил мэр Каракаса
Соединённые Штаты нанесли удары по гражданским зданиям в Венесуэле в ночное время, когда жители спали после завершения праздничных мероприятий, заявил РИА... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T22:40:00+03:00
2026-01-03T22:40:00+03:00
2026-01-03T22:40:00+03:00
в мире
венесуэла
каракас
сша
оон
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066168859_0:334:900:840_1920x0_80_0_0_a611204a4daceebb9e601b3ae50ed7c0.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066150029.html
венесуэла
каракас
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066168859_0:149:901:824_1920x0_80_0_0_e9941639d5e0ac20de35c25e28024006.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, каракас, сша, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, Каракас, США, ООН, Удары США по Венесуэле
США нанесли удары по гражданским зданиям в Венесуэле, заявил мэр Каракаса
РИА Новости: Фернандес заявил, что США атаковали спящих после праздника людей
КАРАКАС, 3 янв - РИА Новости. Соединённые Штаты нанесли удары по гражданским зданиям в Венесуэле в ночное время, когда жители спали после завершения праздничных мероприятий, заявил РИА Новости председатель правительства Каракаса Наум Фернандес.
"Наши люди здесь, в столице, спали. Люди отмечали декабрьские праздники, делились венесуэльской айякой, нашей музыкой, нашими традициями. И именно в этот момент начали сбрасывать бомбы на гражданские здания", - сказал Фернандес.
Глава столичного правительства заявил, что удары США
были частью их "отвлекающей стратегии", и расценил их как грубое нарушение международного права.
"Нарушены наши конституционные основы, правовое государство, устав ООН
и критерии безопасности ООН", - подчеркнул Фернандес.
По словам собеседника агентства, атаки затронули не только столицу, но и другие регионы страны, включая штаты Арагуа
и Ла-Гуайра.