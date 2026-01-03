Рейтинг@Mail.ru
Французский политик напомнил о позиции Габбард по Венесуэле - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:20 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/ssha-2066273701.html
Французский политик напомнил о позиции Габбард по Венесуэле
Французский политик напомнил о позиции Габбард по Венесуэле - РИА Новости, 03.01.2026
Французский политик напомнил о позиции Габбард по Венесуэле
В соцсети X многие пользователи по всему миру, в том числе французский политик Флориан Филиппо, с иронией напомнили о прежней позиции главы разведывательного... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T22:20:00+03:00
2026-01-03T22:20:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
россия
николас мадуро
тулси габбард
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996361600_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_cf61b3deb6b10b89a4c215b064c24bdf.jpg
https://ria.ru/20260103/ssha-2066221534.html
https://ria.ru/20260103/tramp-2066259285.html
сша
венесуэла
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996361600_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c72395aa2a5e78c0c76f8a6d894a9c80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, россия, николас мадуро, тулси габбард, дональд трамп, оон, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Россия, Николас Мадуро, Тулси Габбард, Дональд Трамп, ООН, Удары США по Венесуэле
Французский политик напомнил о позиции Габбард по Венесуэле

Филиппо напомнил о позиции Габбард, выступавшей против операции в Венесуэле

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteТулси Габбард
Тулси Габбард - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Тулси Габбард. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 3 янв - РИА Новости. В соцсети X многие пользователи по всему миру, в том числе французский политик Флориан Филиппо, с иронией напомнили о прежней позиции главы разведывательного сообщества США Тулси Габбард, выступавшей против любого вмешательства США в дела Венесуэлы.
"Сегодня она возглавляет американскую разведку. Это снова всплыло на поверхность. Вот в чём заключался дух MAGA (движение Трампа - ред.)", - написал он, процитировав публикацию Габбард от января 2019 года, в которой та, будучи членом Палаты представителей, заявляла, что США следует держаться в стороне от Венесуэлы и позволить венесуэльскому народу самому определять своё будущее.
Агент ФБР - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Агенты ФБР принимали участие в похищении Мадуро, сообщает CNN
Вчера, 16:59
В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ. Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Президент США Дональд Трамп и министр обороны Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Трамп заявил, что США хотят помочь народу Кубы
Вчера, 20:32
 
В миреСШАВенесуэлаРоссияНиколас МадуроТулси ГаббардДональд ТрампООНУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала