Французский политик напомнил о позиции Габбард по Венесуэле

БРЮССЕЛЬ, 3 янв - РИА Новости. В соцсети X многие пользователи по всему миру, в том числе французский политик Флориан Филиппо, с иронией напомнили о прежней позиции главы разведывательного сообщества США Тулси Габбард, выступавшей против любого вмешательства США в дела Венесуэлы.
"Сегодня она возглавляет американскую разведку. Это снова всплыло на поверхность. Вот в чём заключался дух MAGA (движение Трампа - ред.)", - написал он, процитировав публикацию Габбард от января 2019 года, в которой та, будучи членом Палаты представителей, заявляла, что США следует держаться в стороне от Венесуэлы и позволить венесуэльскому народу самому определять своё будущее.
В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ. Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
