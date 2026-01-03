Рейтинг@Mail.ru
Мадуро доставят в Гуантанамо, сообщает ABC - РИА Новости, 03.01.2026
21:37 03.01.2026
Мадуро доставят в Гуантанамо, сообщает ABC
Мадуро доставят в Гуантанамо, сообщает ABC - РИА Новости, 03.01.2026
Мадуро доставят в Гуантанамо, сообщает ABC
Похищенный американскими силами президент Венесуэлы Николас Мадуро будет доставлен на военную базу США в заливе Гуантанамо, после чего его переправят самолетом... РИА Новости, 03.01.2026
в мире, гуантанамо (город), венесуэла, сша, николас мадуро, фбр, удары сша по венесуэле
В мире, Гуантанамо (город), Венесуэла, США, Николас Мадуро, ФБР, Удары США по Венесуэле
Мадуро доставят в Гуантанамо, сообщает ABC

ABC: Мадуро доставят в Нью-Йорк через базу в Гуантанамо

© Фото : US Navy/ James SchooleВоенная база США в заливе Гуантанамо, Куба
Военная база США в заливе Гуантанамо, Куба - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© Фото : US Navy/ James Schoole
Военная база США в заливе Гуантанамо, Куба. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Похищенный американскими силами президент Венесуэлы Николас Мадуро будет доставлен на военную базу США в заливе Гуантанамо, после чего его переправят самолетом ФБР в Нью-Йорк, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники.
"Мадуро, как ожидается, прибудет на американскую военную базу в Гуантанамо, после чего его доставят на самолет ФБР, который отправится в Нью-Йорк", - указывает телеканал.
Трамп рассказал, куда отвезут Мадуро с супругой
Вчера, 17:30
 
