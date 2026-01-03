https://ria.ru/20260103/ssha-2066268695.html
Мадуро доставят в Гуантанамо, сообщает ABC
Мадуро доставят в Гуантанамо, сообщает ABC - РИА Новости, 03.01.2026
Мадуро доставят в Гуантанамо, сообщает ABC
Похищенный американскими силами президент Венесуэлы Николас Мадуро будет доставлен на военную базу США в заливе Гуантанамо, после чего его переправят самолетом... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T21:37:00+03:00
2026-01-03T21:37:00+03:00
2026-01-03T21:37:00+03:00
в мире
гуантанамо (город)
венесуэла
сша
николас мадуро
фбр
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/114559/18/1145591880_0:246:2821:1832_1920x0_80_0_0_d7060ce44b0991e0aa599d8ad0b80359.jpg
https://ria.ru/20260103/tramp-2066228841.html
гуантанамо (город)
венесуэла
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/114559/18/1145591880_140:0:2660:1890_1920x0_80_0_0_46a4ed6726b5ce1c164d2e42569a9698.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гуантанамо (город), венесуэла, сша, николас мадуро, фбр, удары сша по венесуэле
В мире, Гуантанамо (город), Венесуэла, США, Николас Мадуро, ФБР, Удары США по Венесуэле
Мадуро доставят в Гуантанамо, сообщает ABC
ABC: Мадуро доставят в Нью-Йорк через базу в Гуантанамо