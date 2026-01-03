Рейтинг@Mail.ru
В бундестаге призвали осудить действия США в Венесуэле - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:20 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/ssha-2066267146.html
В бундестаге призвали осудить действия США в Венесуэле
В бундестаге призвали осудить действия США в Венесуэле - РИА Новости, 03.01.2026
В бундестаге призвали осудить действия США в Венесуэле
Сопредседатель фракции "Зеленые" в бундестаге Катарина Дрёге заявила, что правительство Германии должно решительно осудить действия США в Венесуэле как... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T21:20:00+03:00
2026-01-03T21:20:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
германия
николас мадуро
дональд трамп
оон
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836949258_259:724:2188:1809_1920x0_80_0_0_a0875802d64a2251b8a03385e2fe8163.jpg
https://ria.ru/20260103/kitay-2066232879.html
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066255465.html
венесуэла
сша
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836949258_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c4fd06fa0feaf45a1ec2828615ec86db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, германия, николас мадуро, дональд трамп, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Германия, Николас Мадуро, Дональд Трамп, ООН, Удары США по Венесуэле
В бундестаге призвали осудить действия США в Венесуэле

Зеленые потребовали от Мерца осудить атаки США в Венесуэле

© AP Photo / Markus SchreiberЗдание парламента Германии в Берлине
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Здание парламента Германии в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Сопредседатель фракции "Зеленые" в бундестаге Катарина Дрёге заявила, что правительство Германии должно решительно осудить действия США в Венесуэле как нарушающие международное право.
"Авиаудары США по столице Венесуэлы представляют собой нарушение международного права. И они являются опасной военной эскалацией. Поэтому мы ожидаем, что правительство Германии осудит это и в отношениях с США недвусмысленно выступит за деэскалацию, соблюдение международного права и уважение государственного суверенитета", - заявила лидер парламентской фракции "Зелёных" Катарина Дрёге в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).
Дым после взрыва в порту Ла-Гуайра, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Китай резко осудил атаку США на Венесуэлу
Вчера, 17:52
В свою очередь сопредседатель немецкой партии "Левые" Ян ван Акен назвал нападение США на Венесуэлу и похищение президента Николаса Мадуро "государственным терроризмом".
В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ. Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Обстановка в центре Каракаса после атаки США по Венесуэле - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
На Западе предложили посмотреть на шаг США по Венесуэле под другим углом
Вчера, 20:16
 
В миреВенесуэлаСШАГерманияНиколас МадуроДональд ТрампООНУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала