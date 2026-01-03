В бундестаге призвали осудить действия США в Венесуэле

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Сопредседатель фракции "Зеленые" в бундестаге Катарина Дрёге заявила, что правительство Германии должно решительно осудить действия США в Венесуэле как нарушающие международное право.
"Авиаудары США по столице Венесуэлы представляют собой нарушение международного права. И они являются опасной военной эскалацией. Поэтому мы ожидаем, что правительство Германии осудит это и в отношениях с США недвусмысленно выступит за деэскалацию, соблюдение международного права и уважение государственного суверенитета", - заявила лидер парламентской фракции "Зелёных" Катарина Дрёге в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).
В свою очередь сопредседатель немецкой партии "Левые" Ян ван Акен назвал нападение США на Венесуэлу и похищение президента Николаса Мадуро "государственным терроризмом".
В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ. Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.