"На другую страну". В США сделали громкое заявление после захвата Мадуро

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. После заявлений американской администрации об операции в Венесуэле становится понятно, что причастность Каракаса к "наркотерроризму" в США оказалась выдумкой, такое мнение После заявлений американской администрации об операции в Венесуэле становится понятно, что причастность Каракаса к "наркотерроризму" в США оказалась выдумкой, такое мнение выразил американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в соцсети X.

"США заявляют, что будут управлять Венесуэлой. Ведутся разговоры о том, что американские нефтяные компании возьмут на себя добычу нефти, <…> но ничего не говорится о наркотерроризме или продолжающемся наркотическом кризисе в США. Потому что роль Венесуэлы в этом была вымыслом. Наркотический кризис будет только усугубляться, а вину свалят на другую страну, вероятно, снова на Китай", — считает он.

По словам эксперта, жители США "более или менее смогут принять эту ложь".

В Каракасе в субботу прогремели взрывы. Президент США Дональд Трамп позднее заявил, что Соединенные Штаты успешно осуществили масштабные удары против Венесуэлы, а глава республики Николас Мадуро со своей женой был захвачен и вывезен из страны. Американский лидер также заявил, что США намерены управлять Венесуэлой, пока не смогут осуществить "безопасный, надлежащий и разумный" переход власти. Вашингтон, по словам Трампа, потерял миллиарды долларов из-за "отъема" нефтяной инфраструктуры Каракасом.

Против Мадуро были выдвинуты обвинения по четырем пунктам: участие в заговоре, связанное с "наркотеррористической деятельностью", контрабанда кокаина в США, использование и хранение пулеметов и взрывных устройств в рамках наркотеррористической деятельности, а также участие в заговоре с целью применения и хранения указанных оружий и устройств, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости.