Москве и Вашингтону предстоит уладить существующие вопросы, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя вопрос о влиянии операции в Венесуэле на отношения с Россией заявил, что Москве и Вашингтону предстоит уладить существующие вопросы.

"Что ж, Россия… когда мы уладим все вопросы, но что касается других стран, которые хотят нефть, то мы занимаемся нефтяным бизнесом", - ответил Трамп.