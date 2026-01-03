https://ria.ru/20260103/ssha-2066264035.html
Москве и Вашингтону предстоит уладить существующие вопросы, заявил Трамп
Москве и Вашингтону предстоит уладить существующие вопросы, заявил Трамп - РИА Новости, 03.01.2026
Москве и Вашингтону предстоит уладить существующие вопросы, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп, комментируя вопрос о влиянии операции в Венесуэле на отношения с Россией заявил, что Москве и Вашингтону предстоит уладить... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T20:57:00+03:00
2026-01-03T20:57:00+03:00
2026-01-03T22:45:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
россия
дональд трамп
николас мадуро
оон
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066259696_0:251:3082:1985_1920x0_80_0_0_0c2420b77513f5c8a328eee13d97e528.jpg
https://ria.ru/20260103/tramp-2066247385.html
венесуэла
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066259696_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_0887640f6c757e54d46e5f09cc586f52.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, сша, россия, дональд трамп, николас мадуро, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Россия, Дональд Трамп, Николас Мадуро, ООН, Удары США по Венесуэле
Москве и Вашингтону предстоит уладить существующие вопросы, заявил Трамп
Трамп: США не предвидят осложнения отношений с РФ из-за Венесуэлы
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя вопрос о влиянии операции в Венесуэле на отношения с Россией заявил, что Москве и Вашингтону предстоит уладить существующие вопросы.
В ходе общения с журналистами в резиденции американского лидера Мар-а-Лаго во Флориде
, Трампа
спросили, как операция американских военных в Венесуэле
повлияет на отношения США
с Россией
и Китаем
.
"Что ж, Россия… когда мы уладим все вопросы, но что касается других стран, которые хотят нефть, то мы занимаемся нефтяным бизнесом", - ответил Трамп.
В субботу Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро
и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе
и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона
и запросил срочного заседания СБ ООН
. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва
заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ.
Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.