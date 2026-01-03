Рейтинг@Mail.ru
20:54 03.01.2026
Трамп заявил, что не в восторге от Путина
Трамп заявил, что не в восторге от Путина
в мире
сша
украина
флорида
дональд трамп
владимир путин
николас мадуро
мирный план сша по украине
в мире, сша, украина, флорида, дональд трамп, владимир путин, николас мадуро, мирный план сша по украине
В мире, США, Украина, Флорида, Дональд Трамп, Владимир Путин, Николас Мадуро, Мирный план США по Украине
Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 янв – РИА Новости. Президент США Дональда Трамп заявил, что он не в восторге от российского президента Владимира Путина на фоне продолжающегося конфликта на Украине.
“Я не в восторге от Путина”, - сказал Трамп во время пресс-конференции во Флориде в ответ на вопрос, зол ли он на Путина.
Трамп отвечал на вопросы журналистов в своей резиденции Мар-а-Лаго после операции в Венесуэле, в результате которой был похищен президент страны Николас Мадуро и его супруга, которые сейчас находятся у военных США и переправляются в Нью-Йорк.
На прошлой неделе состоялись телефонные переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Глава российского государства призвал коллегу и впредь ориентироваться на понимания, достигнутые в Анкоридже. Оба лидера считают, что временное прекращение огня под предлогом референдума ведет лишь к затягиванию конфликта.
Затем Трамп провел встречу с Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго. По ее итогам он заявил, что удалось достичь взаимопонимания с Киевом по 95 процентам вопросов по урегулированию, тема линии соприкосновения пока обсуждается, но и там есть продвижение.
США не теряют деньги на украинском конфликте, заявил Трамп
