20:37 03.01.2026 (обновлено: 20:48 03.01.2026)
США восстановят нефтяную инфраструктуру Венесуэлы, заявил Трамп
США потратят миллиарды долларов на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы, заявил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 03.01.2026
США восстановят нефтяную инфраструктуру Венесуэлы, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. США потратят миллиарды долларов на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Наши большие нефтяные компании, крупнейшие в мире, отправятся туда, потратят миллиарды долларов, чтобы починить сломанную инфраструктуру", - сообщил Трамп журналистам во Флориде.
