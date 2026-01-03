Вертолеты США при захвате Мадуро попали под огонь, заявили в Пентагоне

ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Вертолеты США при захвате лидера Венесуэлы Николаса Мадуро попали под огонь, открыли ответный, сообщил глава объединенного комитета начальников штабов Пентагона Дэн Кейн.
"Вертолеты попали под огонь и ответили огнем с подавляющей силой в рамках самообороны", - заявил Кейн на пресс-конференции во Флориде.
По его словам, один вертолет получил повреждения, но продолжил полет.
В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ.