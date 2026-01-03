США при операции в Венесуэле использовали истребители F-35 и F-22

ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн рассказал в субботу, что Штаты при операции в Венесуэле использовали истребители F-35, F-22, а также бомбардировщики B-1.