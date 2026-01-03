Рейтинг@Mail.ru
20:30 03.01.2026
США при операции в Венесуэле использовали истребители F-35 и F-22
в мире, сша, венесуэла, россия, николас мадуро, дональд трамп, оон, f-35, f-22, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Россия, Николас Мадуро, Дональд Трамп, ООН, F-35, F-22, Удары США по Венесуэле
США при операции в Венесуэле использовали истребители F-35 и F-22

Генерал Кейн: США при операции в Венесуэле использовали истребители F-35 и F-22

CC BY 2.0 / Heath Cajandig / F-35Американский истребитель F-35
Американский истребитель F-35
CC BY 2.0 / Heath Cajandig / F-35
Американский истребитель F-35. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн рассказал в субботу, что Штаты при операции в Венесуэле использовали истребители F-35, F-22, а также бомбардировщики B-1.
"В состав сил входили истребители F-22, F-35, F-18, EA-18, E-2, бомбардировщики B-1 и другие вспомогательные самолеты, а также многочисленные беспилотные летательные аппараты", - сказал он на пресс-конференции.
В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ.
Последствия атаки США по авиабазе Ла-Карлота в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
В Госдуме назвали главную цель вторжения США в Венесуэлу
Вчера, 19:21
 
В миреСШАВенесуэлаРоссияНиколас МадуроДональд ТрампООНF-35F-22Удары США по Венесуэле
 
 
