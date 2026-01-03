Рейтинг@Mail.ru
Пентагон: операция США в Венесуэле планировалась с учетом десятилетий опыта - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:20 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/ssha-2066256443.html
Пентагон: операция США в Венесуэле планировалась с учетом десятилетий опыта
Пентагон: операция США в Венесуэле планировалась с учетом десятилетий опыта - РИА Новости, 03.01.2026
Пентагон: операция США в Венесуэле планировалась с учетом десятилетий опыта
Операция США в Венесуэле планировалась с учетом опыта, накопленного за десятилетия проведения подобных миссий, заявил в субботу председатель Объединенного... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T20:20:00+03:00
2026-01-03T20:20:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066194965_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a8eb8f9bb17f921c6dfdf8d548788db.jpg
https://ria.ru/20260103/ssha-2066255702.html
сша
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066194965_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0258db7c7c08133febfd99dbb9f4efef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла
В мире, США, Венесуэла
Пентагон: операция США в Венесуэле планировалась с учетом десятилетий опыта

Кейн: операция США в Венесуэле планировалась с учетом десятилетий опыта

© REUTERS / Gaby OraaКаракас, Венесуэла
Каракас, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© REUTERS / Gaby Oraa
Каракас, Венесуэла
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Операция США в Венесуэле планировалась с учетом опыта, накопленного за десятилетия проведения подобных миссий, заявил в субботу председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн.
"Наша межведомственная работа началась несколько месяцев назад и опиралась на многолетний опыт интеграции сложных воздушных, наземных, космических и морских операций, в то время как за последние два десятилетия были отточены навыки наших сил специальных операций... Эта миссия была тщательно спланирована с учетом уроков, извлеченных из многолетнего опыта миссий", - заявил Кейн на пресс-конференции.
Дым над военной базой в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
США готовились к операции в Венесуэле несколько месяцев, сообщил Пентагон
Вчера, 20:17
 
В миреСШАВенесуэла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала