Пентагон: операция США в Венесуэле планировалась с учетом десятилетий опыта
Пентагон: операция США в Венесуэле планировалась с учетом десятилетий опыта - РИА Новости, 03.01.2026
Пентагон: операция США в Венесуэле планировалась с учетом десятилетий опыта
Операция США в Венесуэле планировалась с учетом опыта, накопленного за десятилетия проведения подобных миссий, заявил в субботу председатель Объединенного... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T20:20:00+03:00
2026-01-03T20:20:00+03:00
2026-01-03T20:20:00+03:00
Пентагон: операция США в Венесуэле планировалась с учетом десятилетий опыта
Кейн: операция США в Венесуэле планировалась с учетом десятилетий опыта
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Операция США в Венесуэле планировалась с учетом опыта, накопленного за десятилетия проведения подобных миссий, заявил в субботу председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн.
"Наша межведомственная работа началась несколько месяцев назад и опиралась на многолетний опыт интеграции сложных воздушных, наземных, космических и морских операций, в то время как за последние два десятилетия были отточены навыки наших сил специальных операций... Эта миссия была тщательно спланирована с учетом уроков, извлеченных из многолетнего опыта миссий", - заявил Кейн на пресс-конференции.