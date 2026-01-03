Рейтинг@Mail.ru
США готовились к операции в Венесуэле несколько месяцев, сообщил Пентагон
20:17 03.01.2026
США готовились к операции в Венесуэле несколько месяцев, сообщил Пентагон
США готовились к операции в Венесуэле несколько месяцев, сообщил Пентагон - РИА Новости, 03.01.2026
США готовились к операции в Венесуэле несколько месяцев, сообщил Пентагон
Председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн заявил в субботу, что Штаты готовились к операции в Венесуэле несколько месяцев. РИА Новости, 03.01.2026
в мире, сша, венесуэла, россия, дональд трамп, оон, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Россия, Дональд Трамп, ООН, Удары США по Венесуэле
США готовились к операции в Венесуэле несколько месяцев, сообщил Пентагон

Кейн: США готовили операцию в Венесуэле несколько месяцев

ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн заявил в субботу, что Штаты готовились к операции в Венесуэле несколько месяцев.
"Эта операция... была проведена скрытно, точно и в самые темные часы 2 января, и стала кульминацией многомесячного планирования и подготовки - операция, которую, честно говоря, могли осуществить только Вооруженные силы Соединенных Штатов", - сказал он на пресс-конференции.
В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ.
Последствия атаки США по авиабазе Ла-Карлота в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
В Госдуме назвали главную цель вторжения США в Венесуэлу
В миреСШАВенесуэлаРоссияДональд ТрампООНУдары США по Венесуэле
 
 
Заголовок открываемого материала