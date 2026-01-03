США готовились к операции в Венесуэле несколько месяцев, сообщил Пентагон

ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн заявил в субботу, что Штаты готовились к операции в Венесуэле несколько месяцев.

"Эта операция... была проведена скрытно, точно и в самые темные часы 2 января, и стала кульминацией многомесячного планирования и подготовки - операция, которую, честно говоря, могли осуществить только Вооруженные силы Соединенных Штатов", - сказал он на пресс-конференции.