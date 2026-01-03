https://ria.ru/20260103/ssha-2066254293.html
Венесуэла в одностороннем порядке продала американскую нефть, заявил Трамп
Венесуэла в одностороннем порядке продала американскую нефть, заявил Трамп - РИА Новости, 03.01.2026
Венесуэла в одностороннем порядке продала американскую нефть, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп утверждает, что США потеряли миллиарды и миллиарды долларов из-за отъема нефтяной инфраструктуры Каракасом. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T20:12:00+03:00
2026-01-03T20:12:00+03:00
2026-01-03T20:12:00+03:00
в мире
сша
каракас
венесуэла
дональд трамп
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066247890_0:60:1233:754_1920x0_80_0_0_04aac42c37eeb191213a86feb9d11c96.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066193268.html
сша
каракас
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066247890_66:0:1155:816_1920x0_80_0_0_9924b2d3ade563b9cd46e544d5e23af2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, каракас, венесуэла, дональд трамп, удары сша по венесуэле
В мире, США, Каракас, Венесуэла, Дональд Трамп, Удары США по Венесуэле
Венесуэла в одностороннем порядке продала американскую нефть, заявил Трамп
Трамп: Венесуэла в одностороннем порядке продала американскую нефть