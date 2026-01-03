Мадуро предстанет перед судом в Майами или Нью-Йорке, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Венесуэльский президент Николас Мадуро и его жена предстанут перед судом в Майами или Нью-Йорке, решение о месте будет принято позже, рассказал в субботу президент США Дональд Трамп.
"Мадуро и его жена скоро столкнутся со всей мощью американского правосудия и предстанут перед судом на американской земле. Сейчас они находятся на корабле. В конечном итоге они направятся в Нью-Йорк, а затем, я полагаю, будет принято решение о том, где именно состоится суд: в Нью-Йорке или Майами и Флориде", - сказал Трамп в ходе пресс-конференции, говоря о реакции ВС Венесуэлы на операцию США.
Президент США выступает из своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде, откуда и следил за ходом операции.
В субботу Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ. Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.