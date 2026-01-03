США намерены восстановить нефтяную отрасль Венесуэлы, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что нефтяная отрасль Венесуэлы долгое время находилась в упадке и что США намерены восстановить ее.
"Как всем известно, нефтяная отрасль Венесуэлы уже долгое время находится в упадке, это полный провал. По сравнению с тем, сколько они могли бы добывать и каких результатов могли бы достичь, добыча была почти нулевой. Мы собираемся привлечь наши очень крупные нефтяные компании Соединённых Штатов, крупнейшие в мире, чтобы они пришли в страну, инвестировали миллиарды долларов, восстановили серьёзно разрушенную инфраструктуру, нефтяную инфраструктуру, и начали приносить стране прибыль", - сказал Трамп во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ.