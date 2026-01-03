https://ria.ru/20260103/ssha-2066249615.html
Вторая атака США против Венесуэлы может быть гораздо сильнее, заявил Трамп
Вторая атака США против Венесуэлы может быть гораздо сильнее, заявил Трамп - РИА Новости, 03.01.2026
Вторая атака США против Венесуэлы может быть гораздо сильнее, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп сообщил, что вторая атака на Венесуэлу в случае ее проведения будет сильнее той, в результате которой захватили лидера Венесуэлы... РИА Новости, 03.01.2026
Вторая атака США против Венесуэлы может быть гораздо сильнее, заявил Трамп
Трамп: вторая атака США против Венесуэлы может быть гораздо сильнее