Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал новые подробности об операции США в Венесуэле - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:46 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/ssha-2066247913.html
Трамп рассказал новые подробности об операции США в Венесуэле
Трамп рассказал новые подробности об операции США в Венесуэле - РИА Новости, 03.01.2026
Трамп рассказал новые подробности об операции США в Венесуэле
ТРАМП ЗАЯВИЛ, ЧТО В ХОДЕ ОПЕРАЦИИ ПО ЗАХВАТУ МАДУРО ВСЕ ВОЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЕНЕСУЭЛЫ БЫЛИ ВЫВЕДЕНЫ ИЗ СТРОЯ РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T19:46:00+03:00
2026-01-03T19:46:00+03:00
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066246789_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_41ede5a792ad96a031305aa33c35df97.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066246789_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7a04217dde0cc1cdbcb991958b935697.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире
В мире
Трамп рассказал новые подробности об операции США в Венесуэле

Трамп: США вывели из строя все военные возможности Венесуэлы

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле
Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТРАМП ЗАЯВИЛ, ЧТО В ХОДЕ ОПЕРАЦИИ ПО ЗАХВАТУ МАДУРО ВСЕ ВОЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЕНЕСУЭЛЫ БЫЛИ ВЫВЕДЕНЫ ИЗ СТРОЯ
 
В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала