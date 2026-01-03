Рейтинг@Mail.ru
19:42 03.01.2026
Президент США Дональд Трамп заявил, что США использовали военную мощь "по воздуху, суше и морю" для захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро. РИА Новости, 03.01.2026
в мире, венесуэла, дональд трамп, удары сша по венесуэле, сша, николас мадуро
В мире, Венесуэла, Дональд Трамп, Удары США по Венесуэле, США, Николас Мадуро
Трамп рассказал о ходе операции в Венесуэле

Трамп: во время операции в Венесуэле США работали в воздухе, на суше и на море

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле
Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США использовали военную мощь "по воздуху, суше и морю" для захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
"По моему указанию Вооруженные силы Соединенных Штатов провели чрезвычайную военную операцию в столице Венесуэлы, применив подавляющую военную мощь США по воздуху, суше и морю для проведения впечатляющего штурма", - сказал Трамп журналистам.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Трамп обвинил Мадуро и его жену в "наркотерроризме"
Вчера, 19:44
 
В миреВенесуэлаДональд ТрампУдары США по ВенесуэлеСШАНиколас Мадуро
 
 
