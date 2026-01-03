https://ria.ru/20260103/ssha-2066246928.html
Трамп рассказал о ходе операции в Венесуэле
Трамп рассказал о ходе операции в Венесуэле - РИА Новости, 03.01.2026
Трамп рассказал о ходе операции в Венесуэле
Президент США Дональд Трамп заявил, что США использовали военную мощь "по воздуху, суше и морю" для захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T19:42:00+03:00
2026-01-03T19:42:00+03:00
2026-01-03T19:48:00+03:00
в мире
венесуэла
дональд трамп
удары сша по венесуэле
сша
николас мадуро
венесуэла
сша
Трамп рассказал о ходе операции в Венесуэле
Трамп: во время операции в Венесуэле США работали в воздухе, на суше и на море