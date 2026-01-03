https://ria.ru/20260103/ssha-2066246453.html
Самолет с Мадуро сегодня приземлится в Нью-Йорке, сообщила журналистка
Самолет с Мадуро сегодня приземлится в Нью-Йорке, сообщила журналистка - РИА Новости, 03.01.2026
Самолет с Мадуро сегодня приземлится в Нью-Йорке, сообщила журналистка
Военный самолет, на котором должен находиться президент Венесуэлы Николас Мадуро, как ожидалось, приземлится в субботу в международном аэропорту Стюарт в штате... РИА Новости, 03.01.2026
Самолет с Мадуро сегодня приземлится в Нью-Йорке, сообщила журналистка
Журналистка Джейкобс: самолет с Мадуро должен приземлиться в Нью-Йорке в субботу