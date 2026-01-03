Рейтинг@Mail.ru
Экс-помощница Байдена заявила, что многие политики в США не любят Америку - РИА Новости, 03.01.2026
19:39 03.01.2026
Экс-помощница Байдена заявила, что многие политики в США не любят Америку
Многие американские политики, такие как чета Клинтонов, экс-президент Барак Обама, не любят американцев и думают только о себе, поделилась мнением в интервью с... РИА Новости, 03.01.2026
в мире
сша
россия
хиллари клинтон
тара рид
барак обама
в мире, сша, россия, хиллари клинтон, тара рид, барак обама
В мире, США, Россия, Хиллари Клинтон, Тара Рид, Барак Обама
Экс-помощница Байдена заявила, что многие политики в США не любят Америку

Писатель и публицист Тара Рид
Писатель и публицист Тара Рид. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Многие американские политики, такие как чета Клинтонов, экс-президент Барак Обама, не любят американцев и думают только о себе, поделилась мнением в интервью с РИА Новости обозреватель RT, экс-помощница бывшего президента Джо Байдена Тара Рид.
«

"Многие американские политики думают только о себе, у них нет любви к американскому народу, культуре. Многие наши политики очень корыстны, как чета Клинтонов (Билл и Хиллари Клинтон – ред.), Барак Обама (экс-президент США – ред.), Нэнси Пелоси (52 и 55-я спикер Палаты представителей США – ред.), Линдси Грэм* (американский сенатор)", - сказала Рид.

Президент РФ Владимир Путин 22 сентября подписал указ о предоставлении российского гражданства американке Таре Рид, которая была помощницей Байдена в сенате. Она получила российский паспорт в 20-х числах декабря.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов
Экс-помощница президента США Джо Байдена Тара Рид на ПМЭФ-2024
Тара Рид рассказала о получении российского гражданства
20 октября 2025, 06:27
 
В миреСШАРоссияХиллари КлинтонТара РидБарак Обама
 
 
