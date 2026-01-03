Рейтинг@Mail.ru
WP: Минюст США запросил помощь армии для уголовного преследования Мадуро
19:34 03.01.2026
WP: Минюст США запросил помощь армии для уголовного преследования Мадуро
Министерство юстиции США запрашивало помощь американских военных для уголовного преследования президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает газета Washington... РИА Новости, 03.01.2026
в мире
сша
венесуэла
николас мадуро
министерство обороны сша
удары сша по венесуэле
сша
венесуэла
в мире, сша, венесуэла, николас мадуро, министерство обороны сша, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Николас Мадуро, Министерство обороны США, Удары США по Венесуэле
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Министерство юстиции США запрашивало помощь американских военных для уголовного преследования президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает газета Washington Post со ссылкой на заявление Пентагона.
"Министерство обороны заявило, что "поддержало" запрос министерства юстиции о предоставлении военной помощи для обеспечения исполнения обвинения против Мадуро", - пишет издание.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Трамп раскрыл подробности операции по захвату Мадуро
Вчера, 12:42
 
