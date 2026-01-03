https://ria.ru/20260103/ssha-2066245190.html
WP: Минюст США запросил помощь армии для уголовного преследования Мадуро
WP: Минюст США запросил помощь армии для уголовного преследования Мадуро - РИА Новости, 03.01.2026
WP: Минюст США запросил помощь армии для уголовного преследования Мадуро
Министерство юстиции США запрашивало помощь американских военных для уголовного преследования президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает газета Washington... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T19:34:00+03:00
2026-01-03T19:34:00+03:00
2026-01-03T19:34:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
николас мадуро
министерство обороны сша
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008108373_0:124:2990:1806_1920x0_80_0_0_96a4af349df10b946e93e0d3f6a5eed3.jpg
https://ria.ru/20260103/tramp-2066179267.html
сша
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008108373_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_154a65a4113b7b7fd63be1bf648469ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, венесуэла, николас мадуро, министерство обороны сша, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Николас Мадуро, Министерство обороны США, Удары США по Венесуэле
WP: Минюст США запросил помощь армии для уголовного преследования Мадуро
WP: Минюст США запросил помощь Пентагона для уголовного преследования Мадуро