Рейтинг@Mail.ru
Действия США в Венесуэле сводят на нет аргументы о России, заявил Ишингер - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:32 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/ssha-2066244932.html
Действия США в Венесуэле сводят на нет аргументы о России, заявил Ишингер
Действия США в Венесуэле сводят на нет аргументы о России, заявил Ишингер - РИА Новости, 03.01.2026
Действия США в Венесуэле сводят на нет аргументы о России, заявил Ишингер
Исполняющий обязанности председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер высказал предположение, что действия США в Венесуэле сводят на нет РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T19:32:00+03:00
2026-01-03T19:32:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
россия
николас мадуро
вольфганг ишингер
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597733171_0:0:3014:1695_1920x0_80_0_0_6bf79ac82ef4eb328815d8f069e9c106.jpg
https://ria.ru/20260103/oon-2066231439.html
https://ria.ru/20260103/es-2066238537.html
венесуэла
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597733171_179:0:2824:1984_1920x0_80_0_0_40485b5cf373a7128e7b8480311b4156.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, россия, николас мадуро, вольфганг ишингер, дональд трамп, оон
В мире, Венесуэла, США, Россия, Николас Мадуро, Вольфганг Ишингер, Дональд Трамп, ООН
Действия США в Венесуэле сводят на нет аргументы о России, заявил Ишингер

Ишингер: действия США в Венесуэле сводят на нет аргументы о России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВольфганг Ишингер
Вольфганг Ишингер - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Вольфганг Ишингер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Исполняющий обязанности председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер высказал предположение, что действия США в Венесуэле сводят на нет аргументы о том, что Россия не могла вмешиваться в ситуацию на Украине.
"Если США сейчас вмешиваются в ситуацию в Венесуэле без мандата ООН, аргумент о том, что Россия ни в коем случае не должна была вмешиваться в ситуацию на Украине, не созвав Совет Безопасности ООН, теряет свою политическую и международно-правовую ценность, не так ли?" - написал Ишингер в соцсети X.
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Генсек ООН предупредил о последствиях атаки США на Венесуэлу
Вчера, 17:43
В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ. Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Дмитриев поинтересовался, что скажет Каллас, если США атакуют Гренландию
Вчера, 18:35
 
В миреВенесуэлаСШАРоссияНиколас МадуроВольфганг ИшингерДональд ТрампООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала