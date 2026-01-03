Действия США в Венесуэле сводят на нет аргументы о России, заявил Ишингер

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Исполняющий обязанности председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер высказал предположение, что действия США в Венесуэле сводят на нет аргументы о том, что Россия не могла вмешиваться в ситуацию на Украине.

Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.