Рейтинг@Mail.ru
Рубио, Хегсет и Рэтклифф работали над захватом Мадуро, сообщил журналист - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:31 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/ssha-2066244554.html
Рубио, Хегсет и Рэтклифф работали над захватом Мадуро, сообщил журналист
Рубио, Хегсет и Рэтклифф работали над захватом Мадуро, сообщил журналист - РИА Новости, 03.01.2026
Рубио, Хегсет и Рэтклифф работали над захватом Мадуро, сообщил журналист
Госсекретарь США Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, глава ЦРУ Джон Рэтклифф и замглавы администрации Белого дома Стивен Миллер входили в команду,... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T19:31:00+03:00
2026-01-03T19:31:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
марко рубио
пит хегсет
стивен миллер
центральное разведывательное управление (цру)
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148241/30/1482413031_0:235:4500:2766_1920x0_80_0_0_2bbacd822ace886a9f7504bb8bd960da.jpg
https://ria.ru/20260103/maduro-2066182386.html
сша
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148241/30/1482413031_250:0:4250:3000_1920x0_80_0_0_f91eb30d939652f5c7a83c8a327530e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, марко рубио, пит хегсет, стивен миллер, центральное разведывательное управление (цру), министерство обороны сша, николас мадуро, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Марко Рубио, Пит Хегсет, Стивен Миллер, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Министерство обороны США, Николас Мадуро, Удары США по Венесуэле
Рубио, Хегсет и Рэтклифф работали над захватом Мадуро, сообщил журналист

Журналист Axios Равид: Рубио, Хегсет и Рэтклифф работали над захватом Мадуро

© AP Photo / Ariana CubillosПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, глава ЦРУ Джон Рэтклифф и замглавы администрации Белого дома Стивен Миллер входили в команду, работавшую над планом операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро в течение нескольких месяцев, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.
"В команду, работавшую над операцией в течение нескольких месяцев, входили Стивен Миллер, госсекретарь Рубио, министр обороны Хегсет и директор ЦРУ Рэтклифф", - написал Равид на своей странице в соцсети X.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
CBS: операцию по захвату Мадуро провели бойцы элитного спецназа США
Вчера, 12:57
 
В миреСШАВенесуэлаМарко РубиоПит ХегсетСтивен МиллерЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Министерство обороны СШАНиколас МадуроУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала