УВКПЧ ООН призвало США проявлять сдержанность в отношении Венесуэлы
19:11 03.01.2026 (обновлено: 19:23 03.01.2026)
УВКПЧ ООН призвало США проявлять сдержанность в отношении Венесуэлы
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал США проявлять сдержанность в отношении Венесуэлы, обеспечить защиту населения, следует из... РИА Новости, 03.01.2026
в мире
венесуэла
сша
россия
николас мадуро
дональд трамп
оон
удары сша по венесуэле
венесуэла
сша
россия
в мире, венесуэла, сша, россия, николас мадуро, дональд трамп, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Россия, Николас Мадуро, Дональд Трамп, ООН, Удары США по Венесуэле
© REUTERS / Violeta Santos MouraМолодой человек держит флаг Венесуэлы
Молодой человек держит флаг Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© REUTERS / Violeta Santos Moura
Молодой человек держит флаг Венесуэлы. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 3 янв - РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал США проявлять сдержанность в отношении Венесуэлы, обеспечить защиту населения, следует из заявления УВКПЧ.
"Фолькер Тюрк встревожен вмешательством США в Венесуэлу. Мы призываем всех проявлять сдержанность и в полной мере уважать Устав ООН и международное право в области прав человека. Защита населения Венесуэлы имеет первостепенное значение и должна определять любые дальнейшие действия", - сообщило УВКПЧ в Х.
В субботу Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ. Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Каракас после ночных взрывов - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Генсек ООН предупредил о последствиях операции США против Венесуэлы
