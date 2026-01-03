Рейтинг@Mail.ru
Пентагон сообщил об отсутствии потерь в ходе атаки Венесуэлы, пишет WP
19:09 03.01.2026 (обновлено: 19:35 03.01.2026)
Пентагон сообщил об отсутствии потерь в ходе атаки Венесуэлы, пишет WP
WP: Пентагон сообщил конгрессу, что США не понесли потерь при атаке Венесуэлы

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Пентагон в уведомлении конгрессу сообщил, что американская сторона не понесла потерь в ходе операции в Венесуэле, сообщает издание Washington Post.
"Пентагон уведомил конгресс об операции по свержению (президента Венесуэлы - ред.) Мадуро... В заявлении говорится, что "потерь у США не было", - говорится в публикации издания.
Мадуро и его жену захватили в крупнейшем военном комплексе страны, пишет AP
Вчера, 17:50
Мадуро и его жену захватили в крупнейшем военном комплексе страны, пишет AP
Вчера, 17:50
 
Заголовок открываемого материала