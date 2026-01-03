Рейтинг@Mail.ru
Администрация Трампа проинформирует конгресс об операции в Венесуэле - РИА Новости, 03.01.2026
18:20 03.01.2026 (обновлено: 18:23 03.01.2026)
Администрация Трампа проинформирует конгресс об операции в Венесуэле
Администрация президента США Дональда Трампа готовится на следующей неделе проинформировать конгресс страны о военной операции в Венесуэле, заявил спикер палаты РИА Новости, 03.01.2026
Администрация Трампа проинформирует конгресс об операции в Венесуэле

Джонсон: администрация Трампа проинформирует конгресс об операции в Венесуэле

© AP Photo / Mark SchiefelbeinЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Здание Капитолия в Вашингтоне . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа готовится на следующей неделе проинформировать конгресс страны о военной операции в Венесуэле, заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон.
"Администрация Трампа работает над организацией брифингов для членов конгресса, которые вернутся в Вашингтон на следующей неделе", - написал он в соцсети Х.
Джонсон назвал военную операцию в Венесуэле оправданной акцией, которая должна обеспечить защиту американских граждан.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Россия призывает США и Венесуэлу перейти к диалогу
Вчера, 18:14
 
