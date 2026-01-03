https://ria.ru/20260103/ssha-2066235849.html
Администрация Трампа проинформирует конгресс об операции в Венесуэле
Администрация Трампа проинформирует конгресс об операции в Венесуэле - РИА Новости, 03.01.2026
Администрация Трампа проинформирует конгресс об операции в Венесуэле
Администрация президента США Дональда Трампа готовится на следующей неделе проинформировать конгресс страны о военной операции в Венесуэле, заявил спикер палаты РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T18:20:00+03:00
2026-01-03T18:20:00+03:00
2026-01-03T18:23:00+03:00
в мире
венесуэла
дональд трамп
удары сша по венесуэле
майк джонсон
вашингтон (штат)
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045721789_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_70eb41c7e0f1d7071e1b76728cbf1e8e.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066235432.html
венесуэла
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045721789_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8edf55b97556c65f0c2137597330c1c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, дональд трамп, удары сша по венесуэле, майк джонсон, вашингтон (штат), сша
В мире, Венесуэла, Дональд Трамп, Удары США по Венесуэле, Майк Джонсон, Вашингтон (штат), США
Администрация Трампа проинформирует конгресс об операции в Венесуэле
Джонсон: администрация Трампа проинформирует конгресс об операции в Венесуэле